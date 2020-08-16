Вассерман одной фразой объяснил бессмысленность претензий Японии по Курилам

Москва, 16 августа. У Японии нет никаких оснований требовать от России вернуть ей острова Шикотан, Хабомаи, Итуруп и Кунашир, из-за которых Токио регулярно предъявляет Москве претензии. Подробно об этой позиции рассказал эрудит и публицист Анатолий Вассерман.

Территориальный спор двух государств начался в XIX веке, когда страны подписали Симодский трактат. Согласно документу, Япония получала острова Шикотан, Хабомаи, Итуруп и Кунашир, а Сахалин оставался совместным владением Японии и Российской империи.

«Такое решение было связано с тем, что японский транспортный флот ближнего радиуса был численно больше в этих водах, а японцам было значительно удобнее работать с Курилами, чем россиянам», — пояснил публицист в беседе с «Политикой сегодня».

Спустя 20 лет, в 1875 году, в регионе вновь произошел передел земель: Россия получила Южный Сахалин, в Япония — все Курильские острова. Изменения в границах случились еще после Русско-японской войны, в которой Российская империя была проигравшей стороной. Тогда Япония потребовала южную часть Сахалина, а когда Россия сослалась на договор 1875 года, глава японского МИД заявил: «Война перечеркивает все договоры».

Вернуть Курильские острова Россия смогла по итогу Второй мировой войны — Советский Союз стал победителем и забрал свои земли.

«Когда проигравшие японцы попытались возмутиться, им напомнили их же фразу: «Война перечеркивает все», — сказал Вассерман, объясняя бессмысленность претензий Токио.

В середине прошлого столетия дипломаты пытались прийти к консенсусу, но предложение СССР в рамках заключения мирного договора было отвергнуто. Ключевую роль в этом сыграли США, пригрозившие Японии вечной оккупацией Окинавы, где расположены американские базы.

Уже на протяжении нескольких десятков лет отношения Японии и России омрачены отсутствием мирного договора. Дело в том, что Токио утверждает, что Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи принадлежат ей. Москва в свою очередь неоднократно отвечала на территориальные претензии Токио, что эти острова вошли в состав России по итогам Второй мировой войны.