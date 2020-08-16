Гости показали видео со свадьбы Светланы Бондарчук

Москва, 16 августа. Знаменитости стали гостями на свадьбе владелицы PR-агентства и модели Светланы Бондарчук и бизнесмена Сергея Харченко. Церемония проходила 15 августа в Гагаринском ЗАГСе. Во время праздничного застолья гости стали делиться роликами, как проходит торжество.

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская засняла для поклонников танец новобрачных. Судя по комментарию, ей было очень весело.

«Вот такой вот танец жениха и невесты! Ааааа! Rock’n’roll жив», — сделала подпись Рудковская.

Одна из пользовательниц обратила внимание, что знаменитости хорошо редактируют собственные фотографии и видео, зато без всякой ретуши публикуют кадры с участием других. Комментатор, которая представилась опытным работником СМИ, предположила, что так можно и подруг лишиться.

«Вы себя так жестко фотошопите, а тут выставили плохое чужое видео. С такими манерами вас скоро все подружки не то, что на свадьбы, в приличные дома перестанут приглашать. Я, как бывший светский журналист, видела, что с вами никто на тусовках не общается. Скоро приглашать видимо перестанут. Вопрос, к чему это?», — раскритиковала она Рудковскую.

По мнению одной из подписчиц, видео было снято, когда невеста уже много выпила.

«Когда невеста изрядно нажралась», — оценила видео фанат.

Поделилась кадром и бизнесвумен, светская львица Надежда Оболенцева, которая сама ритмично подвигалась под музыку.

«Одно единственное видео со свадьбы в телефоне — знак, что вечер удался», — написала Оболенцева.

По мнению фолловеров бизнес-леди, раз подруга вышла замуж, то и ей самой пора под венец.

«Подругу выдали замуж, теперь вам Надя можно замуж выходить!» — рекомендовала поклонница.

Напомним, что за месяц до свадьбы Бондарчук устроила с избранником пляжную фотосессию, пишет «Подмосковье сегодня».