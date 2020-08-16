Бельгийские СМИ назвали бесполезными санкции США против порта «Мукран»

Брюссель, 16 августа. Россия и Германия продолжают реализацию проекта «Северный поток — 2», несмотря на противодействие со стороны США. Об этом говорится в статье, опубликованной на страницах бельгийской газеты New Europe.

В январе 2020 года строительство «Северного потока — 2» было временно приостановлено из-за санкций США, которые вступили в силу после принятия закона «О защите энергетической безопасности Европы».

В июле 2020 года Конгресс США принял законопроект о расширении санкций против «Северного потока — 2». Ограничительные меры распространяются на компании, которые оказывают страховую и юридическую поддержку, а также портовые услуги строителям газопровода.

Кроме того, в начале августа американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили письмо руководству компании Faehrhafen Sassnitz, которая управляет немецким портом «Мукран». В послании говорилось о том, что оказание логистической поддержки «Северному потоку — 2» подвергает порт «Мукран» угрозе санкций со стороны Вашингтона.

В свою очередь глава МИД Германии Хайко Маас «выразил недоумение» из-за угроз американских сенаторов, Министр назвал подобные действиями «неуместными», напомнив, что Германия является суверенным государством, власти которого способны самостоятельно выбирать поставщиков энергии.

Научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Катя Яфимава назвала бесполезными санкции против «Северного потока — 2», отметив, что у США «нет шансов» в противостоянии с Россией и Европой. По ее словам, Вашингтон будет вынужден отказаться от политики санкционного давления в отношении европейских компаний, так большая часть стран ЕС заинтересована в успешной реализации российского проекта. Об этом свидетельствует нота протеста против вмешательства США в ход строительства газопровода «Северному потоку — 2», которую поддержали 24 страны Евросоюза, передает «ПолитРоссия».

Глава компании Regionally in London Джастин Уркварт уверен, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, так как Германия нуждается в стабильных поставках российского газа.

«Германия и Россия хотят, чтобы он был завершен, а американские сенаторы играют в популистскую политику на фоне предстоящих выборов президента США», — сказал он.

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. США и некоторые европейские страны выступают против строительства газопровода. Германия и большая часть государств Евросоюза поддерживают реализацию проекта.