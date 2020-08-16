Голос Мордора: Алексиевич станет идеологом «прекрасной Белоруссии будущего»

А историю им тоже перепишут. Напишут, что Белоруссия пала одной из первых жертв Второй мировой войны в результате сговора двух страшных диктаторов и тиранов. И плевать будет на то, что в Белоруссии от рук нацистов погиб каждый шестой белорус, а партизанское движение в стране не имело аналогов в мировой истории. На Украине тоже число тех, кто воевал в Красной армии, многократно превышало количество коллаборационистов, но это не помешало сделать палачей народа героями. Главное, хорошо за это взяться, а уж мозги промыть можно практически любому. На самом деле от глубинной мудрости народа до сумасшествия толпы всего один коротенький шажок. И сделать его очень несложно.

Про Хатынь тоже наверняка что-то придумают. Не думайте, что я сейчас говорю какие-то страшные, запредельные вещи. Мы все это уже проходили. Напишут, что это была провокация НКВД, да и вообще в подобных военных преступлениях, как правило, виноваты именно энкавэдэшники. Либо переодетые, либо подставившие свой народ с помощью провокаторов. Вы же помните, что совсем недавно писала Светлана Алексиевич? Она прямым текстом назвала Белоруссию «страной полицаев». Сейчас трудно представить более страшное оскорбление для этого героического народа, но только теми, кто выходит на улицы и площади, повинуясь «души прекрасным порывам», руководят именно те, кто абсолютно согласен с Алексиевич. Собственно, они это и не скрывают. Уже и гимн звучит, который был написан в годы оккупации Белоруссии нацистами, причем написан дамой, которая активно сотрудничала с оккупационным режимом. Вас это не смущает? Хотя зачем я спрашиваю?

А Светлана Алексиевич вообще может стать идеологом новой «прекрасной Белоруссии будущего». Она готова, она рвется в бой. Громкая слава нобелевского лауреата, масса совершенно адовых высказываний, причем не только про Белоруссию, но и про Украину, да и про Россию — это уже практически готовый конструкт новой белорусской идеологии, которую с аплодисментами поддержат в Польше, Литве и, конечно же, на Украине. Может пройти совсем немного времени, и Белоруссия в ООН будет послушно голосовать против резолюций об осуждении нацизма, потом начнут переименовывать улицы, называть их именами предателей и палачей своего народа, им поставят памятники. У вас есть хороший сосед-президент Володимир Зеленский, он как-то сказал, что неважно, как будет называться улица, если она заасфальтирована и освещена. Не помните? Это практически готовый слоган и для вас, пока еще братья. Только дело в том, что ваши улицы отлично заасфальтированы и освещены именно сейчас, а вот что с ними станется потом, можно посмотреть на примере все той же Украины.

Да, я отлично понимаю, что подавляющее большинство тех, кто выходит сейчас на улицы и площади, хорошо помнят свою историю, помнят своих дедов, помнят, что сотворили с их Родиной нацисты. И отлично помнят, как народ Белоруссии поднялся на борьбу с ними. Повторюсь: такого не было в мировой истории, это была по-настоящему народная война. Они помнят каждую сожженную с жителями деревню, каждое лесное урочище, в котором тысячами расстреливали мирных, ни в чем не повинных белорусов, русских, украинцев, поляков и евреев. Кажется, что все это настолько крепко засело в памяти, что по-другому не может и быть и это ничем из нее не вытравить, как ни старайся. Но ведь вытравят. Не так уж сложно это и сделать. Тем более что те, кто руководит протестами, кто их координирует, в первую очередь желают именно этого. Это ключ к тому, чтобы сделать Белоруссию очередной полуколонией-антиРоссией, и этот паттерн уже опробован и испытан. Он работает. И совершенно не важно, что вы там о себе думаете. В конце концов, вами могут и не заниматься. Займутся в первую очередь вашими детьми. И вы ничего не сможете сделать. Поверьте.

Не говорите, что у вас все будет не так, что вы разумнее, вы спокойнее, рассудительнее и мудрее. Видали мудрых предостаточно. Где они все сейчас? Ближайшая к вам страна является прекрасным примером того, о чем я написал. Они тоже были умные и мудрые. И им обещали вторую Францию на берегах Днепра. А еще всем тем, кто говорит на русском языке, обещали заботу о нем и его правовой статус. Белорусы, дорогие, для скольких из вас русский язык является языком матерей и отцов, вашим родным языком? Для большинства? Ну ничего. С этим тоже разберутся, дайте только немного времени. Да и белорусский язык крайне сильно изменится и будет мало напоминать тот, на котором говорят сейчас. Прибегут опытные филологи, напичкают его полонизмами и германизмами — и все, порядок. И, конечно же, томос. Вам его выдадут, с удовольствием. Даже не сомневайтесь.

Армия, вира, мова. Ой, где-то я уже это слышал. И не говорите, что будет иначе. Разница может быть только в мелких деталях.