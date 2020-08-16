Размахивавший ребенком отец объяснил свой поступок

Краснодар, 16 августа. Правоохранители отыскали мужчину, который размахивал младенцем и снимал это на видео в Сочи. Нерадивого отца доставили в отдел полиции и допросили.

35-летний мужчина заявил полицейским, что у него есть свое представление о том, как воспитывать малышей. Он сравнил маленьких детей с обезьянками.

«Мы же живем в дарвинистической системе, которая говорит, что мы произошли оттуда. Соответственно, я считаю, что активность нужно ребенку давать», — заявил мужчина.

Отмечается, что малыш в порядке, но следователи рассматривают вопрос об изъятии ребенка из семьи, передает deita.ru.

Напомним, что ранее в Сети было опубликовано видео, на котором мужчина жонглирует ребенком, как игрушкой. Отец подвесил малыша головой вниз и размахивал им из стороны в сторону. Инцидентом заинтересовалась полиция и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.