Вашингтон, 16 августа. Россия обладает беспилотными аппаратами, которые можно сравнить с летающими артиллерийскими снарядами или гранатами. Своим мнением о российском вооружении поделились эксперты американского журнала The National Interest, они также раскрыли сценарий использования российских «беспилотников-камикадзе».

Недавно Россия завершила заводские испытания беспилотных ударных комплексов «KYB-БЛА» и «ZALA Ланцет». Американцы заявили, что у них тоже есть подобные комплексы, но называют они их не «беспилотниками-камикадзе», а «беспорядочными боеприпасами», пишет «ПолитРоссия», которая предоставила перевод статьи американского журнала.

Эти БПЛА прекрасно подходят для обнаружения и уничтожения целей противника, например, как отмечают эксперты, с Запада. Это касается в первую очередь вражеских минометов. Они также могут залетать в окна, чтобы поражать вражеские позиции в ходе городских боев.

Американский журнал похвастался, что такие аппараты есть не только у России, но и у США и Израиля.

«К несчастью для России, Соединенные Штаты и другие страны уже имеют «беспорядочные боеприпасы». Система AeroVironment Switchblade помещается в рюкзак пехотинца», — говорится в статье.

Министр обороны России Сергей Шойгу не раз обращал внимание на важность развития беспилотных технологий и обновления материально-технической базы российской армии. По его словам, на вооружение армии РФ только в первом полугодии поступило более ста образцов вооружения и техники.