Участники митинга в поддержку Лукашенко массово приезжают на автобусах

Минск, 16 августа. Автобусы с участниками митинга в поддержку действующей власти Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко, съезжаются к площади Независимости в Минске.

На улице Свердлова недалеко от площади припарковались три автобуса, из которых вышли женщины и мужчины среднего возраста. Между собой они обсуждали, что приехали на митинг.

В настоящее время колонна прошла через кордон милиционеров, которые быстро досмотрели активистов и пропустили дальше.

Известно, что к площади на ту же улицу подъехали еще шесть автобусов. На стекле каждого из них была табличка «Заказной».

Напомним, что 9 августа граждане Белоруссии выбирали президента страны. Действующий лидер Лукашенко, согласно данным ЦИК, набрал более 80% голосов. Главный соперник победителя Светлана Тихановская смогла получить 10,1% голосов. Некоторые политические деятели не согласились с результатами выборов и организовали череду митингов в белорусских городах.