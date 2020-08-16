Названы сроки массовой вакцинации от коронавируса в России

Москва, 16 августа. Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц, заявил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Участие в исследовании вакцины, вероятно, примут медики, работающие в «красных зонах», — добавил он в комментарии РИА Новости.

Ранее Гинцбург заявлял, что массовая вакцинация по существующим планам масштабирования препарата внутри страны начнется с декабря-января. В августе, по его словам, пройдет вакцинация представителей групп риска. Полностью обеспечить Россию вакциной от коронавируса планируется в течение года.

Напомним, Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса 11 августа. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства добавил, что одна из его дочерей уже успешно сделала прививку.

Препарат назвали «Спутник V». Он успешно прошел испытания и доказал свою безопасность. У участников тестирования был выработан стойкий иммунитет к коронавирусной инфекции. О выпуске первой партии препарата стало известно 15 августа, отмечает НСН.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, интерес к российской вакцине проявляют более чем 20 стран. Сейчас идут переговоры о проведении тестов и налаживании выпуска вакцины за пределами России. Производство за рубежом будет налажено после того, как главная партия вакцины поступит на внутренний российский рынок.