Пиар-директор Началовой рассказала, как провела лето единственная дочь певицы

Москва, 16 августа. Единственная дочь певицы Юлии Началовой Вера Алдонина проводит лето вместе со своими бабушкой и дедушкой в деревне под Воронежем. О летнем отдыхе наследницы артистки рассказала пиар-менеджер Юлии Анна Исаева.

«Вера летом активно читает книги. Кроме того, она купается в озере, которое находится около деревни», — цитирует ее teleprogramma.pro.

Исаева добавила, что совсем скоро Вера вернется в Москву, потому что ей нужно готовиться к новому учебному году.

Сейчас Вере 13 лет. После трагической смерти матери в 2019 году она осталась жить со своими бабушкой и дедушкой (родителями Юлии). При этом она много времени проводит с отцом Евгением Алдониным.

Отец певицы Виктор Началов в своей книге «Письма отца к дочери» рассказал о том, как Вера переживала смерть матери. По его словам, она перенесла этот удар гораздо очень мужественно, не плакала, чтобы не расстраивать близких.

«Вера — это ниточка, которая привязывает нас к жизни, уходящей из-под ног», — написал он.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в одной из больниц Москвы. Причиной стал сепсис, спровоцировавший сердечную недостаточность. В ноябре прошлого года Исаева готовит выпуск неизданных песен певицы. Как отмечает URA.RU, одна из композиций называется «Останься».