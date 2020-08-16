Брутер объяснил природу слухов о выходе США из НАТО

Предположение, что американскому президенту Дональду Трампу в рамках его избирательной кампании удастся поладить с кем-то из привычных соперников США или разрушить старые союзные связи, кажется маловероятным — скорее всего, он ограничится малыми, ничего не значащими действиями, которые будет выдавать за большие результаты. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог Международного института политических исследований Владимир Брутер.

Так собеседник ФАН отреагировал на интервью бывшего помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона испанской газете La Razon, в котором он рассказал о возможных действиях Дональда Трампа в рамках его избирательной кампании. По словам Болтона, тот вполне может заявить о выводе американской армии из Афганистана, «установить мир» на Корейском полуострове, свернув ядерную программу Ким Чен Ына, или даже вывести США из состава НАТО. Последний пункт «предвыборной программы» президента США «по-Болтону» особенно позабавил Брутера.

«Разумеется, Трамп этого не сделает, — заявил политолог. — Тем более что поступать так перед президентскими выборами совершенно невыгодно. Это еще сильнее поссорит его с европейской и американской политическими элитами, поэтому смысла в подобных опрометчивых действиях я особо не вижу».

Эксперт объяснил, зачем Болтон так говорит о своем бывшем начальнике — по его словам, тот просто не любит Трампа и пытается представить его миру как крайне импульсивного человека, способного принимать решения, которые ни на чем не основаны.

«Захочет — скажет, что «выходит» из НАТО, — предположил собеседник ФАН. — А на следующий день заявит, что возвращается обратно. Потом еще что-то поменяет — просто так, потому что ему захотелось! Так что Болтон в некоторой степени «троллит» американского лидера. Однако же подобная модель поведения действительно характеризует то, как происходило управление страной при действующем президенте Соединенных Штатов последние четыре года!»

Вместе с тем выход США из НАТО в ближайшее время точно не состоится — это противоречит самой логике избирательной кампании Трампа, заявил Брутер. По его мнению, в американской политической элите все уже давно уверены в том, что Североатлантический альянс — это некий придаток к Соединенным Штатам.

«В их картине мира НАТО отдельно от США не может иметь своего мнения, — считает политолог. — Мы можем легко доказать этот факт, увидев, что все крупные военные кампании последних лет, которые американцы ведут за пределами своей страны, проводятся ими без участия союзников по блоку. Он для них является в первую очередь инструментом сдерживания России — все остальное не так уж и важно».

Эксперт призвал не преувеличивать роль Североатлантического альянса самого по себе — эта структура нужна Вашингтону в основном для кооптации стран, которые ранее были естественным буфером между Советским Союзом и Западом.