Киев, 16 августа. Пекин не устраивает ситуация, при которой он, заплатив миллионы долларов, не может выступать в качестве полноправного собственника легендарного предприятия «Мотор Сич».

Около двух недель длится эпопея с продажей контрольного пакета акций завода «Мотор Сич» частным инвесторам из Китая. В начале августа компания Skyrizon, заручившись поддержкой украинского бизнесмена Александра Ярославского, была полна решимости закрыть сделку. Совместно с DCN Group китайцы подали очередное заявление в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о приобретении акций предприятия. Однако 6 августа стало известно о том, что органами прокуратуры был наложен дополнительный арест на акции, а формулировка обвинения была доквалифицирована до «государственной измены».

Подобное положение вещей не устроило ни Ярославского, ни руководство Skyrizon. Бизнесмен уже отмечал, что у АМКУ нет никаких юридических оснований для отклонения поступившей совместной заявки. И в том случае, если Киев не перестанет препятствовать этой сделке, Ярославский пообещал обратиться в международные судебные инстанции, разбирательства в которых могут обернуться для Украины не только многомиллионными издержками, но и охлаждением отношений с Китаем.

Председатель совета директоров компании Skyrizon Ван Цзин также не остался в стороне. В начале недели он выступил с заявлением, в котором напомнил, что «Мотор Сич» удерживается на плаву лишь за счет китайских инвестиций. Ван Цзин подтвердил приверженность пути развития предприятия и выразил недовольство действиями украинских властей, принявших от компании деньги, но заблокировавших по указке из Вашингтона полноценный переход завода в собственность и под контроль Skyrizon.

Судя по всему, сегодня «мыльная опера» с участием «Мотор Сич» близится к завершению. Раздраженный текущим положением вещей Китай заставит Киев определиться: либо действовать в собственных экономических интересах и доводить сделку до логического финала, либо продолжать следовать указаниям из США и вступить в конфронтацию с Пекином.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский ранее выразил мысль, что попытки уничтожить «Мотор Сич» предпринимает экс-президент предприятия Вячеслав Богуслаев. Содействие ему в этом процессе оказывает украинская правоохранительная система.