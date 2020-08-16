Фото похудевшего Баскова с отдыха в Италии озадачило россиян

Москва, 16 августа. Народный артист Николай Басков опубликовал в профиле в Instagram фотографию с пляжного отдыха. Поклонники певца пришли в восторг от постройневшего артиста.

На кадре Басков в синих плавках лежит на шезлонге на фоне моря в итальянской Сардинии.

«Я в раю», — подписал кадр 43-летний исполнитель.

Поклонники, увидев любимого артиста, были поражены его стройностью. Интернет-пользователи отметили, что популярный исполнитель, потерявший, судя по всему, несколько лишних килограммов, выглядит потрясающе.

«Николай, отличного отдыха! Выглядишь великолепно! Море, солнце, полная гармония!» — написала ludamihailova38.

«Николай, прекрасно вам отдохнуть. Просто супер, какие ноги, чего сказать», — отметила elena.prokofeva.1991.

«С такого ракурса мы еще Николая не видели, — пошутила lidiya_rogulenkova. — Очень интересно вышло».

«Ой, как же это здорово! Отличного отдыха, Коленька, полного релакса и полной душевной гармонии с окружающим миром и природой! Ярких впечатлений и, главное, береги себя, Коленька!» — пожелала toma2850.

Вместе с тем ряд пользователей были озадачены, что Басков отдыхает на берегу Италии, которая еще не открыла границы для россиян. На неудобные вопросы фанатов артист пока не ответил.

«Кто вас туда пускает?» — поинтересовался alleksandrpodorozhnyi.

«А разве можно выезжать из России?» — спросила belosnejka1987.