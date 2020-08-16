Успенская рассказала, как худеет с помощью необычной тарелки

Москва, 16 августа. Певица Любовь Успенская, которая поправилась за время карантина, активно работает над собой. Она поделилась с подписчиками в Instagram методикой похудения.

Исполнительница констатировала, что придерживаться диеты ей не особо помогло, это — временная мера. Для эффективности борьбы с килограммами она использует тарелку со специальными разделителями.

Успенская напомнила фолловерам, что употреблять надо не только здоровую, но и сбалансированную пищу. Тарелку, которую она держит в руках, звезда считает отличным помощником.

«Тарелка разделена на зоны, на которых вы можете в правильном количестве размещать белковую пишу, углеводную пишу. Девочки, и помните! Нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой», — подчеркнула исполнительница.

Певица обратила внимание поклонников, что опубликованный пост не является рекламой. Успенская объяснила, что решила поделиться с другими своим опытом, чтобы они могли почувствовать себя лучше и счастливее.

Однако с ней согласились далеко не все. Некоторые подчеркнули, что вместо рекламы ей следует сосредоточиться на исполнении песен.

«Любонька, реклама — не ваш конек! Рассказать об этой тарелке невозможно, зайдите на сайт и купите. Лучше пойте!» — дал рекомендацию пользователь Instagram.

Стоит напомнить, что ранее певица поделилась видео, где она отдыхает дома на веранде. Ролик вызвал негативную реакцию поклонников, которые указывали на ужасные изменения с ее лицом, пишет «Подмосковье сегодня».