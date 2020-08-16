Болтон заявил о возможном решении Трампа вывести США из НАТО

Вашингтон, 16 августа. Экс-советник по национальной безопасности американского президента Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп может еще до ноябрьских выборов анонсировать выход страны из состава НАТО.

В интервью испанской газете Razon он подчеркнул, что до голосования почти три месяца, что является долгим сроком в масштабах политики Штатов. Болтон считает, что в течение этого периода Дональд Трамп может заявить о выводе национальных войск с территории Афганистана или озвучить намерение выйти из рядов Североатлантического альянса.

Бывший советник придерживается невысокого мнения об американском президенте, комментируя его способность понимать работу правительства Штатов.

Отметим, что Трамп ранее высказывался за то, чтобы его страна оставалась в составе альянса.

Стоит напомнить, что в конце июля американский президент поставил под сомнение необходимость защищать ФРГ от России. По его мнению, в этом нет смысла, ведь Германия развивает тесное партнерство с РФ, пишет «ФедералПресс».