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Ева Польна поразила поклонников своей худобой

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Ева Польна поразила поклонников своей худобой

Москва, 16 августа. Постройневшая Ева Польна поразила поклонников своим внешним видом. Фанаты певицы сделали артистке массу комплиментов по поводу ее фигуры.

Бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин разместил на своей странице в Instagram серию фотографий с Евой Польной. На одном кадре исполнители, прижавшись друг другу, задумчиво смотрят куда-то вниз, а на остальных показывают ужас от увиденного.

Поклонникам понравился снимок звезд, многие признались артистам в любви, отметив, что в детстве Польна и Фомин были их кумирами.

Ева Польна поразила поклонников своей худобой

Однако большее внимание интернет-пользователей привлекла экс-вокалистка когда-то популярного коллектива «Гости из будущего». Знаменитость с трудом можно было узнать: поклонники отметили, что 45-летняя певица сильно похудела.

«Вы очаровательны! Ева прекрасна! Тандем просто невероятный», — написала par.tasya.

«Это просто космос. Вы красавцы. Ева просто навсегда», — добавила olgalelia19.

«Ева, вы необыкновенная женщина и очень талантливая артистка!» — восторженно написала dina_salun.

Ранее журналисты выяснили, сколько звезды отечественного шоу-бизнеса тратят на загородную недвижимость. По информации прессы, Ева Польна живет в Барвихе. Жилье в этом элитном поселке стоит от 55 миллионов рублей.

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