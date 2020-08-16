На место митинга в поддержку Лукашенко в Минске прибыл президентский кортеж

Минск, 16 августа. Президентский кортеж прибыл к Дому правительства в Минске, где сегодня состоится митинг в поддержку действующего главы республики Александра Лукашенко.

На площадь Независимости стянуты автомобили ОМОН и автозаки. Саму площадь обнесли металлическими ограждениями, через проходы в них можно пройти на митинг. Всех прибывающих досматривают сотрудники милиции. Журналистов пропускают через отдельный проход со стороны улицы Советская.

На площади расставлена сельхозтехника. Участникам бесплатно раздают воду. Неподалеку, на улице Кирова припаркованы четыре больших автобуса с логотипом «Могилевтранс», сообщает ТАСС.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК республики, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская — 10,1%.

После этого недовольные результатами выборов стали выходить на несанкционированные акции протеста. Выступления переросли в массовые беспорядки. По данному факту СК Белоруссии возбудил уголовное дело. По данным следователей, митинги не были спонтанными, ими руководители обученные координаторы. Кроме того, на акциях действовали провокаторы, которые подстрекали участников к насилию в отношении правоохранителей.