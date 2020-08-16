Актриса Гринева обрадовала фанатов кадром без нижнего белья

Москва, 16 августа. Актриса Ирина Гринева, которая ранее предприняла успешную попытку сбросить вес, продемонстрировала поклонникам в Instagram свою фигуру. Для съемки она надела весьма открытое платье и решила обойтись без нижнего белья.

На кадре девушка сидит в весьма «пикантной» позе с раздвинутыми ногами. Интимное место прикрывает подол платья. Несмотря на это, поклонникам очень понравилось фото, они «засыпали» ее комплементами. Никто не написал негативный комментарий. Более того, у кого-то даже улучшилось настроение от опубликованного кадра.

«Смотря на эту фотографию, сразу возникают ассоциации с балериной, танцовщицей после спектакля. И вспоминаются сцены и фото из потрясающего спектакля «Ниагара»! Вы так много эмоций можете передать без слов, в экспрессии движения, это — особенный дар! В танце вы великолепны!» — не поскупилась на комментарий поклонница.

По мнению другой поклонницы, актриса — удивительный человек, ведь в ней «уместились» сразу несколько качеств.

«Как в одном человеке может все поместиться? «Красота, ум и изящество. Вот честно, смотрю на вас и настроение улучшается. Желаю вам хорошего настроения», — сказано в комментарии.

Отметим, что российская телеведущая Екатерина Стриженова поделилась с подписчиками в соцсетях фотографией из Италии. Поклонники обратили внимание на то, как ей удалось похудеть. Она не стала скрывать и поделилась своей методикой, пишет Ura.ru.