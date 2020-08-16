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Косметолог назвала причину появления у Собчак жутких пятен на лице

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Косметолог назвала причину появления у Собчак жутких пятен на лице

Москва, 16 августа. Кандидат медицинских наук, косметолог Лиля Лещинская назвала причину появления у телеведущей Ксении Собчак жутких пятен на лице.

Журналистка опубликовала в своем профиле в Instagram фотографию, сделанную во время отдыха. На ней 38-летняя звезда позирует в солнцезащитных очках и кепке, при этом на лице знаменитости нет ни грамма косметики.

«Веснушчатый визитер визировал», — подписала снимок теледива.

Интернет-пользователи обрушились с критикой на звезду, которая показала свою естественную красоту. Они также обратили внимание на коричневые пятна на теле и лице звезды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Веснушчатый визитер визировал

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Косметолог посоветовала Ксении Анатольевне не увлекаться посиделками на солнце, поскольку пигментные пятна такого типа появляются из-за агрессивного воздействия солнечных лучей.

«Данные пятна представляют собой участки чрезмерного скопления меланина – особого пигмента, находящегося в различных слоях эпидермиса. При его отложении в верхнем слое на коже образуются мелкие пятна (например, веснушки или родинки)», — сказала Лещинская в беседе с изданием «Дни.ру».

По ее словам, пятна могут быть от светло-желтого до коричневого цвета и, как правила, не доставляют неудобств их обладателям. Однако бывают случаи, когда пигментация становится сигналом о проблемах со здоровьем — болезни ЖКТ и патологии почек.  

Источник: Дни.ру
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