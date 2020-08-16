Аналитики Sohu назвали «пылью в глаза» попытки США наладить отношения с РФ

Вашингтон, 16 августа. Попытки Вашингтона сотрудничать с Москвой по линии дипломатии сравнимы с «пусканием пыли в глаза». Такую характеристику внешнеполитической деятельности Штатов по отношению к РФ дали аналитики китайского издания Sohu.

Казалось бы, отношение США к России становится немного «теплее». Например, Дональд Трамп, несмотря на противодействие европейских политиков, активно выступал за приглашение российского лидера Владимира Путина на саммит G7 в Вашингтоне.

Советник американского президента по безопасности Роберт О'Брайен также неоднократно делал дружественные заявления, мол, Москва не является врагом Вашингтона. Оба государства могут построить взаимовыгодное сотрудничество, которое даже будет отвечать мировым интересам.

Американский госсекретарь Майк Помпео подчеркивал о намерениях Штатов обсудить с Россией возможность снижения количества военных США, дислоцированных в европейских государствах.

Несмотря на данные заявления, китайские аналитики уверены, что верить в благие намерения Вашингтона не стоит. Западная держава продолжит придерживаться курса на сдерживание России. Кроме того, среди политической элиты Штатов есть те, кто «наносит удары за спиной» не хуже откровенно нелюбящих РФ европейских государственных деятелей.

В массе якобы дружественных заявлений американцев хорошо бросаются в глаза планы США разместить контингент НАТО и ядерное оружие на территории Польши. Иными словами, у границ России, что явно беспокоит Москву.

Припомнили китайские эксперты и постоянные перехваты американских самолетов у российских границ, что не «вяжется» с желанием сотрудничать, пишет «НьюИнформ».

Аналитики подчеркнули, что Америка негласно хочет добиться того, чтобы Россия отказалась от разработки гиперзвукового оружия и ракет, которые тревожат Пентагон. Помпео сказал это завуалированно: «Москва и Вашингтон должны сотрудничать в контроле над новыми видами оружия, такими, как гиперзвуковые ракеты». Эксперты считают, что все американские дипломатические уловки направлены именно на то, чтобы помешать России совершенствовать свое и без того мощное вооружение.