Баранец описал возможный план Японии по «захвату» Курильских островов

Дальнейшая милитаризация Японии при помощи американского оружия очень сильно вредит русско-японским отношениям. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Так собеседник ФАН отреагировал на планы Пентагона разместить свои неядерные крылатые ракеты наземного базирования средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе — в частности, на Японских островах. Данный вид вооружения разрабатывается в США с 2019 года, то есть с того времени, как Вашингтон принял решение покинуть ДРСМД. По словам эксперта, «пока еще неядерные ракеты» будут направлены против трех стран: России, Китая и Северной Кореи.

«Иначе в них нет никакого смысла, — считает военный обозреватель. — Это решение создает новую конфигурацию так называемой дальневосточной угрозы для России, что, конечно же, будет учтено нашим Генеральным штабом. Я думаю, что в правительстве и Министерстве обороны Японии сидят не последние идиоты — эти люди прекрасно понимают, что как только хотя бы одна американская ракета средней дальности появится на их территории, страна сразу же превратится в боевую цель и для РФ, и для КНР, и для КНДР».

Баранец заявил, что все это, безусловно, внесет новые краски в дипломатические отношения между Вашингтоном, Пхеньяном, Пекином и Москвой. Вместе с тем накал военного противостояния после такого шага Соединенных Штатов будет только возрастать.

«Глядя на антироссийскую риторику Белого дома и Пентагона, мы прекрасно понимаем, кого именно там считают первым врагом, — заметил собеседник ФАН. — Они, не стесняясь, открыто называют нас не просто своим «вероятным противником» — Россия официально зачислена в стан врагов США. Скажу более того: американцы поставили нас, китайцев и северных корейцев на одну линейку с террористами!»

Подобная оборонительная стратегия Соединенных Штатов, само собой, приведет к ухудшению отношений не только между Москвой и Вашингтоном, но и между Москвой и Токио, добавил эксперт. Ведь таким образом Япония продемонстрирует России весьма недружественные намерения.

«В таком случае под ударом нашего оружия окажутся не только места базирования американских ракет средней дальности, уже определенные Пентагоном, но и вся территория японского государства, — заявил военный обозреватель. — Ведь мало взорвать только ракетные шахты — нужно уничтожить командные пункты».

По словам Баранца, планы Пентагона в отношении территории Японии еще дальше отдаляют от реальности несбыточную мечту Токио о возвращении Курильских островов и подписании мирного договора с Россией.

«И получается так, что американскими ракетами средней дальности Страна восходящего солнца забивает последний гвоздь в крышку гроба российско-японских отношений и снимает с повестки дня вопрос о так называемых «северных территориях», — отмечает собеседник ФАН. — Таким образом японцы сами повернулись к этой проблематике своей узкой задницей, что окончательно хоронит ее обсуждение на межгосударственном уровне. Что же, мы можем только поблагодарить их за это! Бесполезной дискуссии о статусе Курил положен конец».

Однако есть еще один важный момент, который необходимо учитывать: военный обозреватель заявил, что в последние годы в рядах японских националистов раздаются радикальные призывы силой вернуть острова Курильской гряды.

«Конечно, мы понимаем, что своих силенок для решения данного вопроса у Токио явно не хватит, — считает эксперт. — Наш восточный военный округ и Тихоокеанский флот в силах самостоятельно справиться с милитаристскими амбициями Японии. Поэтому та всерьез рассчитывает на боевую поддержку со стороны своего хозяина — Соединенных Штатов. Таким образом, мы видим, что размещение на своей территории американских ракет средней дальности может стать для японцев этапом подготовки к схватке с Россией за Курильские острова. По крайней мере, радикальные националисты в Токио не скрывают, что они готовы и на такой шаг».

Это шаг, в свою очередь, означает войну не только Японии и России, но и России с США, поскольку последние не преминут поддержать своих вассалов, убежден Баранец. Очень возможно также участие в конфликте и Южной Кореи, которая находится в крайней зависимости от Соединенных Штатов.