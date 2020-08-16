Россиянам напомнили об уголовной ответственности за нелегальный техосмотр

Москва, 16 августа. Российских водителей привлекут к уголовной ответственности за нелегальный техосмотр, напомнили в пресс-центре МВД РФ.

«За приобретение в целях использования заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, например, диагностической карты, ч. 3 ст. 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность», — приводит ТАСС слова собеседника.

При этом отмечается, что если в отношении водителя совершены незаконные действия при проведении технического осмотра автомобиля, ему следует подать заявление в территориальные органы внутренних дел.

Напомним, с 27 июля несут уголовную ответственность лица, которые занимаются проведением техосмотра машин без соответствующей аккредитации в национальной системе аккредитации или в сфере техосмотра ТС, если она необходима, пишет «ФедералПресс». Предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет. Также преступнику могут назначить наказание в виде обязательных работ сроком до 480 часов, либо ареста сроком до полугода.

В МВД подчеркнули, что обязательное условие для привлечения к уголовной ответственности — причинение крупного ущерба гражданину, организации или государства, либо извлечение дохода в крупном размере, указал «Мир 24».