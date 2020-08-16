Рябков указал на серьезные расхождения РФ и США по стратегической стабильности

Москва, 16 августа. Предпосылок для достижения конкретных договоренностей с США в сфере стратегической стабильности пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в преддверии второго раунда российско-американских консультаций по стратегической стабильности в Вене.

Он подчеркнул, что Москва положительно оценивает настрой американской стороны продолжать вести эту работу в таком ключе (ранее стало известно, что США планируют заключить новое ядерное соглашение с Россией. — Прим. ФАН).

«Но настрой настроем, однако говорить о том, что есть предпосылки для скорого достижения той или иной договоренности, я бы не стал. Расхождения весьма значительны», — пояснил Рябков в комментарии «Интерфаксу».

Напомним, о том, что Штаты планируют заключить новое ядерное соглашение с РФ, но без участия Китая, заявил спецпредставитель по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Так, по его словам, Вашингтон хочет использовать давить на китайскую угрозу.