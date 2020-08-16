Назван срок поступления вакцины от коронавируса в гражданский оборот

Москва, 16 августа. Вакцина против коронавируса, которую разработали специалисты центра имени Гамалеи, может поступить в гражданский оборот спустя месяц после начала третьего этапа исследований этого препарата. Заявление сделал руководитель учреждения Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что речь идет об испытаниях, которые пройдут после регистрации вакцины. Специалист отметил, что вакцину не смогут получить сразу все жители России.

«Я думаю, что это будет максимум сдвиг в месяц после начала пострегистрационных исследований», — сказал Гинцбург.

Отметим, что на пострегистрационном этапе препарат будет испытан на десятках тысячах пациентов. Учитывая, что производственные мощности только набирают оборот, выпущенный препарат сначала будет направлен для прохождения третьего этапа исследования. Если возникнет избыток вакцины, она будет передана для гражданского оборота.

Согласно предварительным расчетам Гинцбурга, необходимое количество вакцины для россиян будет произведено в течение 9-12 месяцев. Первые поставки препарата могут быть осуществлены в 10-15 субъектов РФ, пишет «ФедералПресс».