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Правительство РФ уточнило порядок распределения вакцины против коронавируса

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Правительство РФ уточнило порядок распределения вакцины против коронавируса

Москва, 16 августа. Вакцина против коронавируса, которую создали в России, будет включена в перечень лекарств, распределение которых будет регулироваться государством.

По мнению членов правительства РФ, такая мера воспрепятствует возникновению дефицита, сообщает пресс-служба российского кабмина.

Отметим, что в России первыми вакцинацию пройдут учителя и медики. По словам главы Министерства здравоохранения России Михаила Мурашко, производственные мощности на первых порах позволят обеспечить препаратом в нужном количестве. 

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что меньше чем за год можно будет произвести необходимое для страны количество вакцины. 

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