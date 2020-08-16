Супермодель Алессандра Амбросио показала фото в одних трусах

Москва, 16 августа. Бразильская супермодель Алессандра Амбросио, которая была одним из ангелов Victoria's Secret, приняла участие в откровенной фотосессии, чем вызвала восторг у пользователей Сети.

Модель опубликовала серию фотографию, где она позирует в одних трусах на повязках. Грудь 39-летняя Амбросио прикрывает руками. Пикантности фотосессии добавляет то, что съемка была сделана, судя по всему, в душе — по телу звезды подиума соблазнительно стекают капельки воды.

«Все моим проблемы смываются водой», — подписала публикацию бразильская модель.

Образ дивы был дополнен различными аксессуарами, в том числе золотыми браслетами, тонкой цепочкой на шее.

Такая горячая фотосессия не оставила равнодушными поклонников бразильянки. Фанаты написали под публикацией несколько сотен восторженных комментариев. У некоторых фолловеров не было слов, чтобы описать свои эмоции, поэтому в комментариях блистали эмоджи в виде огня и сердца.

Знаменитость частенько радует интернет-пользователей новыми снимками. В последнее время на странице модели в Instagram в основном проявлялись летние фотографии, где она позирует в купальниках то на фоне моря, то песчаном берегу, то на зеленой лужайке.