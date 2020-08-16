Миочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Лас-Вегас, 16 августа. Американец Стипе Миочич победил своего соотечественника Даниэля Кормье и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.
Поединок спортсменов прошел на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе. Судьи единогласно признали Миочича победителем.
Теперь на его счету 20 побед и три поражения в смешанных единоборствах. Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Кормье, в свою очередь, потерпел третье поражение при 22 победах. После боя с Миочичем он заявил о завершении спортивной карьеры.
По его словам, он не заинтересован в боях, которые не являются титульными, а в обозримом будущем таких не предвидится.
«У меня была долгая карьера. Я только что провел свой последний бой за титул в тяжелом весе. Это был хороший бой», — цитирует его телеканал RT.