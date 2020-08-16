В Германии считают невыгодным покупать сжиженный газ у США

Берлин, 16 августа. Странам ЕС невыгодно закупать сжиженный природный газ, который продают американцы и предлагают в качестве альтернативы сырью из России. Такое заявление сделал глава Министерства энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель.

Германский чиновник подчеркнул, что вопрос о дальнейших закупках СПГ уже не стоит.

По мнению министра, хоть в его стране и строятся терминалы для СПГ, тем не менее Берлин придерживается диверсификации поставок. Германия заинтересована в том, чтобы иметь несколько вариантов закупки газа, учитывая цену и само «голубое топливо».

Что касается добычи газа в США, то она характеризуется недешевыми методами. Кроме того, газ необходимо сжижать, что также является делом затратным, а затем перевозить на судах в Германию. Кристиан Пегель полагает, что все эти нюансы могут сделать закупки СПГ невыгодными.

По мнению министра, Вашингтон очень боится, что его цены на топливо могут быть абсолютно неконкурентоспособными, сообщает RT.

Прокомментировал он и препятствия со стороны Белого дома в деле реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Он констатировал, что давление со стороны американцев беспокоит компании и акционеров, которые участвуют в строительстве. Однако тут необходимо учитывать, что европейские участники проекта вложили миллиарды евро, чтобы по дну Балтийского моря были проложены трубы. Пегель подчеркнул, что учитывая солидные затраты, а также серьезную потребность европейских стран в газе, государства ЕС заинтересованы в успешной реализации проекта.

Стоит напомнить, что введение американских санкций в отношении европейских компаний, связанных со строительством газопровода, не останется без ответа. Политики государств ЕС уже разрабатывают комплекс контрмер, сообщает «ФедералПресс».