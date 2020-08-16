США планируют заключить ядерную сделку с Россией для давления на Китай

Вашингтон, 16 августа. США планируют заключить новое ядерное соглашение с Россией, но без участия Китая. Таким образом, Вашингтон хочет использовать этот документ как инструмент давления на китайскую угрозу, заявил спецпредставитель по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью японской газете Nikkei.

По его мнению, это очень разумный подход, особенно потому, что Вашингтон, возможно, сможет договориться с Россией «о чем-то таком, что было бы рамками, в которые мы хотели бы, чтобы вошел и Китай», сказал господин Биллингсли.

«США будут вести двусторонние переговоры с Россией и Китаем и они «в конечном итоге войдут в трехсторонние рамки», — уточнил он.

Напомним, ранее США пытались заключить трехстороннее соглашение по ядерному вооружению с Россией и Китаем. Но Пекин заявил, что готов подключиться к нему только, если американцы снизят объемы ядерного вооружения до уровня КНР.

Россия и США в этом вопросе смогли достичь определенного прогресса после консультаций межведомственных делегаций в Вене. Благодаря этому может быть продлен российско-американский Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Напомним, Россия и США подписали договор СНВ-3 в 2010 году. Он предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны. Это единственное действующее соглашение об ограничении вооружений между странами. Действие договора истекает в феврале 2021 года.