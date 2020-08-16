Звезда «Великолепного века» взбудоражила фанатов откровенной фотосессией

Москва, 16 августа. Откровенная фотосессия звезды турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли вызвала бешенный восторг у фанатов актрисы. Поклонники теледивы не могли сдержать эмоций, увидев черно-белые снимки знаменитости от фотографа Габо.

Актриса позировала на фоне реки, надев черное кружевное платье, похожее на пеньюар. На первом кадре звезда женственно держит руками голову, при этом смотрит загадочно в пол. На втором снимке Узерли освободила плечи и едва ли не полностью оголила грудь.

Пикантные фотографии по-настоящему взбудоражили пользователей Instagram. Российские фанаты также оценили красоту и женственность турецко-немецкой актрисы и оставили звезде восторженные комментарии.

«Ты прекраснее всех», — восторженно написала heart.vek.

«Безумно шикарная фотосессия», — оценила 202027star.

«Красавица», — констатировала norova_anastasiia.

«Мерьем, ты просто бесподобна! С любовью из России», — признался axel_auriant94.

Возможно, что новая фотосессия стала подарком поклонникам к дню рождению звезды. Актриса 12 августа отмечала 37-летие.