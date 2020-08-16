Россияне смогут пополнять банковские карты на кассах магазинов

Москва, 16 августа. Россияне смогут пополнять банковские карты или снимать с них наличные прямо на кассах магазинов.

Пилотный проект, по данным газеты «Известия», готовит ПСБ. Планируется, что он будет запущен в ближайшие месяцы. Он будет работать следующим образом: для зачисления денежных средств на карту с нее необходимо будет сделать покупку в магазине.

В банке полагают, что услуга будет особенно востребована в удаленных населенных пунктах, где слабо развита инфраструктура по приему платежей. Помимо ПСБ, перспективы запуска такого сервиса рассматривают также Ак Барс Банк, «Дом.РФ» и крымский РНКБ.

По мнению руководителя группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максима Налютина, оказание финансовых услуг на кассах в магазинах имеет несколько плюсов. Во-первых, позволяет кредитным организациям экономить на офисах и банкоматах в малых населенных пунктах. Во-вторых, это удобно для пенсионеров, которым будет проще привыкать к безналичным платежам и взаимодействию с АТМ.