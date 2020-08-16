Россиянам рассказали, когда вернется летняя жара

Москва, 16 августа. Летняя жара вернется в центр европейской части России в конце следующей недели. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он указал, что до 19 августа температура воздуха днем будет подниматься выше 20 градусов, но в ночное время будет держаться на уровне 8–13 градусов.

По словам синоптика, летнее тепло придет в центр европейской территории России после 20 августа. Температура воздуха будет подниматься до 24–28 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, что бархатный сезон на черноморских курортах России будет на 10 дней дольше, чем обычно, — до начала октября.