Москва, 16 августа. Купальный сезон завершился в ряде регионов России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Так, по словам Вильфанда, купальный сезон 2020 года подошел к концу в Ивановской, Ярославской, Псковской, Новгородской и Ленинградской областях. Он подчеркнул, что в Москве также нет условий, чтобы температура воды в водоемах прогревалась до приемлемых значений.

Вильфанд пояснил, что под завершением купального сезона подразумевается понижение температуры воды до некомфортных для купания детей значений, потому что взрослые могут погружаться и в холодную воду.

«У них понимание «купального сезона» свое, а вот дети — это индикатор», — подытожил он.

Ранее в Гидрометцентре России изучили народные приметы и выяснили, можно ли сегодня на них полагаться. Научное сообщество подробно изучило вопрос и пришло к выводу, что приметы не находят подтверждения на практике, передает «Ридус».