Беременную Подольскую раскритиковали за отдых с ребенком в Турции

Москва, 16 августа. Беременная супруга музыканта Владимира Преснякова — младшего Наталья Подольская опубликовала фото из Турции на своей странице в Instagram. Из-за чего подверглась критике со стороны интернет-пользователей.

Певица похвасталась поклонникам, что сейчас отдыхает вместе с ребенком в Турции, компанию ей составила подруга со своими детьми.

Фолловеры были шокированы безответственностью Подольской, которая ждет второго ребенка. Ведь артистка отправилась отдыхать в Турцию, которая входит в топ-20 стран по распространению опасной инфекции.

«Где мозги? Во время пандемии беременной лететь в чужую страну. А про Беларусь вообще молчу. Ей это не интересно, зазвездилась. Стыдно!» — написала svettildadolls.

«Не боитесь заболеть вирусом? То, что открыли Турцию, не означает, что вирус закончился», — указал egor8774.

«Не боитесь остаться в Турции? Вдруг закроют границы, тут уж никакие добрые люди не помогут… Придется там рожать и жить», — добавила elennemockvina.

Подольская рассказала поклонникам, что поездка в Турцию большой компанией могла закончиться крахом, поскольку у детей подруги заканчивается срок действия паспортов, и они не могут лететь в другую страну. Однако все закончилось благополучно — детям в сжатые сроки удалось сделать новые документы.

«А может это был знак не рисковать», — написала liebe009.

Эксперты не раз предупреждали россиян об опасности в Турции и просили воздержаться от поездок в эту страну. По их словам, в республике не только есть риск подцепить коронавирус, но и существует террористическая угроза.