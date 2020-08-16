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Эксперт рассказал, как «умные» телевизоры используют для слежки

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Эксперт рассказал, как «умные» телевизоры используют для слежки

Москва, 16 августа. Современные smart TV могут быть использованы спецслужбами некоторых стран для слежки за людьми, считает генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Он отметил, что «умные» телевизоры могут в постоянном режиме записывать на аудио и видео все, что происходит вокруг. Такие возможности нужны устройству, чтобы оно могло воспринимать команды жестами или голосом. Например, включить приложение, переключить канал, изменить громкость, включить и выключить телевизор.

Голосовые возможности, по словам Щельцина, как правило, есть во всех современных «умных» телевизорах. Аудиофайлы могут отправляться на сервер компании-производителя для совершенствования голосовых функций, пояснил эксперт.

«Однако, по информации американских правозащитников, спецслужбы определенных стран используют программные закладки для слежки за людьми по всему миру через умные телевизоры», — сказал в беседе с агентство «Прайм» генеральный директор АНО «Цифровые платформы».

Ранее россияне рассказали, какие занятия больше всего приносят им удовольствия. Как оказалось, больше всего граждане любят смотреть телевизор, проводить время с семьей и получать деньги.

Источник: Прайм
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