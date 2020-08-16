Гинцбург раскрыл детали третьего этапа исследования вакцины от COVID-19

Москва, 16 августа. Пострегистрационный этап исследования вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, может начаться в течение семи-десяти дней. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, в понедельник будет представлена первая версия протокола пострегистрационных (третьего этапа) исследований.

«Исходя из такого большого интереса и внимания общественности и прессы к этому, я думаю, что Минздрав тянуть не будет и в течение недели утвердит нам протокол. Так что я думаю, в течение семи, максимум десяти дней это все начнется», — сказал Гинцбург в интервью ТАСС.

Участниками третьего этапа станут несколько десятков тысяч человек, отметил директор НИЦ имени Гамалеи. Он напомнил, что пострегистрационный этап исследования пройдет на территории Московского региона.

Россия объявила о регистрации первой в мире вакцины против нового типа коронавируса 11 августа. Препарат получил название «Спутник V», его разрабатывали сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.