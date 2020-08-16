Telegram провел опрос о президентских выборах среди белорусов

Москва, 16 августа. В Белоруссии проводят анонимный опрос о том, как граждане республики голосовали на прошедших недавно президентских выборах. Голосование ведется на Официальном канале Telegram в Белоруссии.

Жителей страны попросил сообщить, за кого они проголосовали на президентских выборах. По данным на 07.53 16 августа по московскому времени за Светлану Тихановскую проголосовали 52% опрошенных. За действующего президента Александра Лукашенко свои голоса отдали 2% респондентов.

О том, что не ходили на избирательные участки сообщили 7% респондентов, 3% — проголосовали против всех.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК республики, с результатом более 80% в шестой раз подряд победу одержал Александр Лукашенко. Несогласные с объявленными результатами голосования жители Белоруссии вышли на акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Против митингующих жестко действуют правоохранители.

Штаб Тихановской приступил к формированию координационного совета для передачи власти в республике. По замыслу организаторов, орган будет представлять расширенную рабочую группу наиболее уважаемых членов общества, которым предстоит обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти в Белоруссии.