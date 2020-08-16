Пушков прокомментировал провал США в Совбезе ООН

Москва, 16 августа. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал провал попытки США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана в Совбезе ООН. Мнением политик поделился в своем Twitter.

Госсекретарь США Майкл Помпео ранее сообщил, что Совет Безопасности ООН отклонил американскую резолюцию по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Ограничения на ввоз оружия в Иран по условиям ядерной сделки истекают 18 октября этого года. Вашингтон выступал с инициативой продлить эмбарго в отношении Тегерана «пока Совбез ООН не примет обратное решение».

За резолюцию проголосовали сами США и Доминикана, против выступили Россия и Китай. Остальные 11 членов СБ ООН воздержались.

По словам Пушкова, «США вновь оказались в «унизительной изоляции». Проект американской резолюции о бессрочном запрете на поставки Ирану оружия «в Совбезе ООН провален», подчеркнул сенатор.

Политик считает, что такой результат стал еще одним ударом по авторитету США.

«От Венесуэлы до Германии, где США пытаются блокировать «Северный поток — 2», растет сопротивление их действиям», — подчеркнул сенатор.

Политолог Владимир Карасев ранее заявил, что единая позиция стран ООН — это не просто поражение Соединенных Штатов, это «начало краха американской империи». По его словам, «США продолжат давление на Иран вплоть до игнорирования решения ООН». Тем не менее, по гегемону был нанесен чувствительный удар , считает специалист.