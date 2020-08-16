Невеста выгнала мать со свадьбы из-за оскорблений в поздравительной речи

Лондон, 16 августа. Невеста прервала мать во время поздравительной речи и выгнала со свадебного торжества из-за грубости и оскорблений. Об этом сообщает Daily Star.

Натянутые отношения с матерью изначально вызывали у героини истории сомнения в необходимости звать родственницу на свадьбу. Однако прошедшее гладко торжество у сестры подтолкнуло девушку к роковой ошибке.

Свою речь мать невесты начала с веселых шуток и добрых слов, но в какой-то момент перешла на грубости. Женщина упомянула о материальном положении дочери и рассказала о ее проблемах со здоровьем. Мать сравнила невесту с испорченным товаром, после чего девушка отобрала у нее микрофон. Позднее женщину заставили покинуть торжество.

Героиня истории поинтересовалась у пользователей популярного ресурса Reddit, не грубо ли она поступила. Девушка подчеркнула, что мать обвинила ее в унижениях.

Пользователи встали на сторону девушки, напомнив, что в словах родственницы были оскорбления. По словам одного из комментаторов, мать невесты следовало бы научить вести себя в обществе.

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