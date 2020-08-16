Свидетельница гибели Виктора Цоя рассказала о деталях трагедии

Москва, 16 августа. Свидетельница аварии, в которой погиб лидер группы «Кино», рок-музыкант Виктор Цой, рассказала о новых деталях трагедии. Откровения очевидицы публикует телеканал НТВ.

Женщина назвала себя Парслой и заявила, что проживает в ста метрах от места гибели Виктора Цоя. По словам очевидицы, она видела, как мимо ее дома на огромной скорости пронесся автомобиль музыканта. После этого «Москвич» резко выскочил на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

По словам Парслы удар был такой силы, что мотор легковушки отлетел к дереву. Очевидица вызвала милицию и медиков, а также помогла извлечь тело музыканта из «Москвича».

«Там уже ничем нельзя было помочь», — сообщила Парсла.

На следующий день после аварии женщина узнала у местных следователей, что в крови Цоя якобы оказалось 1,2 промилле алкоголя. Однако потом из документов убрали эту информацию, утверждает Парсла.

Группа «Кино» считалась одной из самых популярных в СССР. Название коллектив получил в 1982 году. За восемь лет творчества при жизни Цоя было выпущено восемь альбомов.

Авария, в которой погиб Виктор Цой произошла 15 августа 1990 года. Музыкант ехал с рыбалки по территории тогда еще Латвийской ССР. В какой-то момент исполнитель не справился с управлением и врезался в автобус.

В годовщину смерти музыканта показали отреставрированную запись последнего концерта коллектива в «Лужниках», который состоялся в июне 1990 года. Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта отметил, что запись последнего концерта считалась утраченной, однако ее удалось найти.