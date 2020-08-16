Скончался брат Дональда Трампа

Вашингтон, 16 августа. Президент США Дональд Трамп сообщил о смерти младшего брата Роберта, мужчина скончался в субботу. Соответствующее заявление главы государства распространила пресс-служба Белого дома.

«Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы встретимся снова. Память о нем будет всегда жить в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром», — заявил Дональд Трамп.

В пятницу президент США навещал Роберта в госпитале в Нью-Йорке. В СМИ появились кадры с подъезжающим к больнице кортежем главы государства, после чего президент зашел в здание. Подробностей визита не приводилось.

По данным NBC 71-летнего Роберта Трампа госпитализировали в связи с тяжелым заболеванием. Но о каких именно проблемах шла речь источники издания не сообщили. Сам Трамп говорил, что его младший брат переживает «тяжелые времена».

Ранее племянница президента США сообщила, что в августе опубликует книгу. В ней она расскажет, как передала The New York Times информацию, использованную газетой в материале о налогах политика. Мэри Трамп раскроет «шокирующие и непристойные» факты о своем дяде. Роберт Трамп пытался не допустить публикации книги в судебном порядке.