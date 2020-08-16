Госдума РФ выступила за третью выплату в 10 тысяч рублей на ребенка

Москва, 16 августа. Депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб высказалась о возможности третьей волны выплат в 10 тысяч рублей на ребенка от Пенсионного фонда РФ (ПФР). Об этом сообщает PRIMPRESS.

Официальной информации о повторении выплаты в размере 10 тысяч рублей на ребенка до 16 лет пока нет. Однако за это выступила член комитета по социальной политике, труду и делам ветеранов Светлана Бессараб, отмечают в издании. Парламентарий выразила надежду, что данный вопрос правительство решит в ближайшее время.

«Мы очень надеемся, что правительство решит вопрос с третьей выплатой в размере 10 тыс. руб. на детей до 16 лет», — подчеркнула Бессараб.

Депутат также напомнила, что в ближайшее время продолжат выплачивать пособие семьям, в которых воспитываются дети в возрасте от трех до семи лет. Рассчитывать на выплаты могут семьи, доход на одного человека в которых не превышает минимальный размер оплаты труда.

По словам Бессараб, как правило, зарабатывают такие семьи меньше 36 тысяч рублей. В среднем размер пособия превышает 5,5 тысячи рублей на ребенка.

Ранее депутаты заксобрания Иркутской области одобрили законопроект о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 16 до 18 лет. Деньги будут выделены из регионального бюджета.

Выплата предусмотрена на детей, которым 16 лет исполнилось до 11 мая 2020 года. Если ребенок отмечает день рождения позднее 1 октября 2020 года, родители уже не смогут получить на него пособие. Заявление на выплату семьи могут подать до 30 ноября.