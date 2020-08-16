Посол Белоруссии в Словакии поддержал протестующих

Братислава, 16 августа. Посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня заявил о поддержке участников протестных акций на родине. Соответствующее обращение дипломат опубликовал в воскресенье в сервисе YouTube.

Лещеня отметил, что обращается к зрителям не как посол, но и «в качестве старейшего руководителя белорусского загранучреждения» и единственного действующего белорусского дипломата, работавшего в МИД СССР и в советском посольстве за рубежом. Дипломат подчеркнул, что находится в шоке от историй об избиениях и пытках граждан своей страны.

Посол сообщил, что на одном из снимков избитых протестующих узнал одноклассника своей дочери, который в смутьянах «точно никогда не числился».

По словам посла, МИД часто приравнивают к силовым ведомствам, стремящимся не допустить вмешательства извне. В то же время Лещеня напомнил о необходимости уважения воли народа.

«… я точно знаю, что ключевыми составляющими сплоченного, сильного и не подверженного внешним влияниям государства являются уважение воли народа, его языка, истории и культуры. В Словакии я представляю Беларусь и белорусский народ, который в соответствии с Конституцией является единственным источником власти в нашей стране», — заявил Лещеня.

Посол выразил солидарность с вышедшими на улицы с мирными шествиями демонстрантами, а также, «как уроженец города Жодино» с рабочими «Кузнечного завода тяжелых штамповок» и БелАЗа.

«Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил. Белорусы выстрадали это право», — сообщил дипломат.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. С результатом более 80% в шестой раз подряд победу одержал Александр Лукашенко. Не согласные с объявленными результатами голосования жители Белоруссии вышли на акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Против митингующих жестко действуют правоохранители.

В субботу президент Лукашенко заявил, что у него состоялся длительный, обстоятельный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Белоруссии признался, что удивлен осведомленностью Путина о ситуации в соседней стране. Президент Белоруссии сообщил, что РФ окажет помощь Белоруссии при первом запросе.