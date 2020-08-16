Модель Playboy Астафьева порадовала фанатов фото голой груди

Москва, 16 августа. Певица, актриса и модель Playboy Даша Астафьева порадовала подписчиков откровенным фото, на котором предстала с обнаженной грудью. Фотографией знаменитость поделилась на своей странице в соцсети Instagram.

На снимке Астафьева предстала в черном белье без бюстгальтера, в спущенном на одно плечо плаще. Модель позировала с голой грудью в интерьере библиотеки.

«Пятницу принято проводить в хорошей компании… Добрый вечер», — написала модель, отметив в публикации несколько других аккаунтов.

Снимок произвел фурор среди подписчиков. На момент публикации фото собрало почти 29,5 тыс. лайков.

«Вы божественны», «Дарья, вы шикарны!», «Пятница-развратница», «Как приятно было бы провести пятницу в такой соблазнительной компании», «Титул «библиотекарь года» ваш»,— писали в комментариях фанаты модели.

Некоторые подписчики поинтересовались секретом упругости груди Астафьевой и предположили, что это может оказаться результатом хорошей генетики или пластической операции.

Ранее телеведущая Алена Водонаева в своем Instagram-аккаунте поделилась снимками с новой фотосессии. В подписи скандальная звезда порассуждала о пандемии коронавируса, однако многие ее подписчики обратили внимание на чересчур откровенный наряд.

Водонаева одета в черные сапоги, темное пальто и короткое платье с ситцевым верхом. При этом звезда решила не надевать бюстгальтер, похваставшись перед подписчиками оголенной грудью.