Названы 10 популярных курортов Крыма для отдыха в бархатный сезон

Симферополь, 16 августа. Портал Tvil.ru назвал 10 самых популярных курортов Крыма для отдыха в сентябре и октябре. Об этом сообщает РИА Новости.

Список составлен на основании информации о бронировании жилья туристами за временной период с 1 сентября по 31 октября текущего года. В десятку вошли города Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Судак, Севастополь, Саки и поселки Алупка, Николаевка и Мисхор.

По данным сервиса, осенью путешественники в среднем собираются провести на море от восьми до 11 ночей. Расходы на проживание составят от 1,7 до 3,2 тысячи рублей в сутки. Наиболее бюджетный отдых в бархатный сезон возможен в Николаевке, более дорогой — в Мисхоре и Ялте.

Отельный сервис выбрали 70% туристов, 19% — квартиры, остальные отдыхающие предпочли дома и коттеджи.

На двоих забронирована почти половина мест размещения, проживание с детьми предусматривает их пятая часть. Остальные путешественники планируют отдыхать в большой компании или в одиночку.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН, профессор Геннадий Онищенко заявил, что вернувшихся с отдыха за границей россиян могут посадить на карантин. Он также предупредил о негативной эпидемиологической ситуации последнего месяца лета в Турции на фоне падения качества услуг после многомесячного простоя курортов Средиземноморья.