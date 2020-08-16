Сожитель мог избить участницу «Дома-2»

Москва, 16 августа. Участницу реалити-шоу «Дом-2» Екатерину Скалон доставили в московскую больницу на карете скорой помощи. Девушку мог избить сожитель, сообщает со ссылкой на источник телеканал «360».

Собеседник издания уточнил, что у Скалон ушиб грудной клетки, гематомы на лице и, предположительно, сотрясение мозга.

В одной из посвященных реалити-шоу групп в соцсети «ВКонтакте» писали, что Скалон понравился участник Максим Моргенштерн. Молодые люди имели «много общих интересов», однако организаторы телепроекта «дали задание» ведущему Владу Кадони испортить жизнь девушке.

В результате Кадони начал навязывать Скалон в качестве партнера для отношений Евгения Солонского. В соцсетях фанаты телешоу отмечали, что девушка действительно начала встречаться с Солонским.

Кто именно мог избить Скалон, пока не сообщается.

Ранее в центре крупного скандала оказалась участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель.

Девушка уверяла поклонников, что ушла из шоу навсегда, чтобы «за периметром» строить отношения с Максимом Колесниковым. Однако рассталась со своим бойфрендом. Роман двух бывших участников «Дома-2» не выдержал проверку реальной жизнью, что привело к сильной ссоре между возлюбленными.

Бывший молодой человек Рапунцель после неудачных отношений с ней планирует вернуться на телевизионный проект, чтобы пообщаться со своими друзьями и получить от них поддержку. Колесников признался, что пара рассталась из-за матери Алены Рапунцель, которая по словам молодого человека, вела себя неадекватно.