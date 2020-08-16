Эксперт рассказал, как россиянам увеличить пенсию до 50 тысяч рублей

Москва, 16 августа. Начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис рассказал, как 30-летним россиянам накопить на пенсию в 50 тысяч рублей. Мнением эксперт поделился в комментарии агентству «Прайм».

По словам специалиста, калькулятор Пенсионного фонда России (ПФР ) показывает, что 30-летний российский мужчина с постоянным заработком в 50 тысяч рублей в месяц по достижении 35-летнего стажа может получать в текущих ценах страховую пенсию в размере 20 802,44 рубля.

Чтобы при условном выплатном периоде 15 лет получать совокупную пенсию в размере 50 тысяч рублей ему остается накопить добровольно еще 4,9 млн рублей без учета инфляции, отметил Биезбардис.

«При заданных условиях, к сожалению, такую сумму даже за 30 лет отложить проблематично. Обычно достойной пенсией считается выплата на уровне 60% от заработка – а это для выбранного персонажа уже будет 30 тысяч рублей, что потребует дополнительного пенсионного капитала 1,7 миллиона рублей в текущих ценах», — подчеркнул Биезбардис.

Эксперт напомнил, что значительно улучшить пенсию можно увеличив страховой стаж до 40 лет. Размер страховой пенсии в этом случае достигнет 22 961,90 рублей. Кроме того, при коэффициенте замещения 60% потребность в пенсионном капитале упадет ниже 1,3 миллиона рублей, заключил Биезбардис.

Ранее стало известно, что согласно проекту основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России примерный усредненный размер пенсий в 2021 году может составить 17 432 рубля. В 2022 году пенсия неработающих пенсионеров увеличится до 18 357 рублей, в 2023 году — 19 283 рубля.