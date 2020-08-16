Россия может потеснить США на рынке продуктов Китая

Пекин, 16 августа. Борьба за передел экспортного рынка КНР открывает отличные возможности для России, в том числе для того, чтобы обогнать США в мировой торговой иерархии. У России появился шанс потеснить Америку на рынке продуктов Китая, пишет в РИА Новости Сергей Савчук.

В Китае уже два месяца идут проливные дожди, нанося огромный ущерб обширным сельскохозяйственным угодьям республики. Си Цзиньпин призвал сограждан относиться к еде бережно и поручил правительству КНР разработать программу продовольственной безопасности.

Китаю угрожает, если не голод, то внушительный рост поставок зарубежных продуктов. Главный вопрос заключается в том, за кем окажется статус главных экспортеров, подчеркивает Савчук. В списке традиционно фигурируют Бразилия, Канада, Австралия, Франция и США, а Россия занимает скромное место в конце первой десятки, отмечает эксперт.

Согласно подписанному зимой соглашению, Китай обязался покупать сельскохозяйственных товаров у компаний из Соединенных Штатов на сумму не менее 50 млрд долларов в год. Однако этого не происходит на практике. В США среди сельхозпроизводителей прокатилась волна банкротств. Отношения двух стран еще больше ухудшили последствия пандемии коронавируса, напомнил Савчук.

Для России эффект низкой базы и произошедшее в последние годы усиление сотрудничества с Китаем могут поменять ситуацию, считает специалист.

Ранее профессор кафедры диетологии и клинической нутрициологии факультета повышения квалификации медицинских работников, основатель и владелец «Клиники коррекции веса доктора Ковалькова» Алексей Ковальков прокомментировал новость о том, что председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал граждан страны прекратить «расточительство в еде». По словам эксперта, любая экономия в необходимых для организма продуктах питания позже «аукнется» огромным количеством самых разнообразных заболеваний.