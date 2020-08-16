Белоруссия может обратиться в ОДКБ в случае внешней угрозы

Минск, 16 августа. Белоруссия может обратиться за помощью к Организации договора о коллективной безопасности в случае внешней опасности, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов РИА Новости.

«В случае если ее обороне угрожает внешняя опасность, в соответствии с договором о коллективной безопасности, статьей 4, она имеет право обратиться за помощью», — объяснил Зайнетдинов.

В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него состоялся длительный, обстоятельный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Белоруссии признался, что удивлен осведомленностью Путина о ситуации в соседней стране. Президент Белоруссии сообщил, что РФ окажет помощь Белоруссии при первом запросе.

Кроме того, глава республики поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска на западную границу в Гродно.