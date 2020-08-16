Врач оценил быструю выписку Ефремова после приступа

Москва, 16 августа. Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили оценил быструю выписку Михаила Ефремова из больницы после приступа в комментарии телеканалу «360».

По словам врача, на продолжительность пребывания в больнице и решение о выписке влияет множество факторов.

«Все зависит от исходного состояния, от исходной тяжести. Это оценивается докторами при поступлении, насколько тяжелое исходное положение», — рассказал врач.

Специалист отметил, что быстрая выписка возможна при легком течении болезни. Если у пациента восстановилась суженная артерия, то его можно выписывать уже через день. Пациенты в тяжелом состоянии могут находится в больнице до месяца.

Михаилу Ефремову стало плохо 11 августа прямо в здании столичного Пресненского суда, где проходило очередное слушание по делу о смертельном ДТП. Актера экстренно доставили в Боткинскую больницу. Как утверждает адвокат артиста Эльман Пашаев, причиной госпитализации Ефремова стал инсульт. Однако медики не выявили острого нарушения мозгового кровообращения у актера. Пашаев сообщил, что Ефремов может принять участие в заседании суда 18 августа.

Ефремов устроил ДТП в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков.