Власти РФ рассмотрят возможность третьей выплаты в 10 тысяч рублей на детей

Москва, 16 августа. Россияне ожидают третьей волны выплат в 10 тысяч рублей на детей перед новым учебным годом. Объявить о новых выплатах могут в ближайшие две недели, сообщил начальник направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Экономист отметил, что выплаты на детей наиболее необходимы перед началом учебного года. Родители обращаются в Пенсионный фонд России с вопросами о третьей выплате.

«Обилие обращений вполне понятно, ведь тема активно разогревается в Государственной думе Российской Федерации, в Совете Федерации. Поэтому ожидания рождены и обоснованы. К тому же, в Министерстве труда РФ высказались об увеличении выплат на детей в возрасте с 3 до 7 лет», — объяснил эксперт.

Масленников отметил, что основная мотивация россиян объясняется подготовкой к началу учебного года после того, как Министерство просвещения РФ объявило, что с 1 сентября школы будут работать в обычном режиме.

«Предполагаю, что ясность появится в течение ближайших двух недель. Вероятно, каким-то образом этот вопрос поднимется в ходе рабочего визита премьер-министра России Михаила Мишустина на Дальний Восток», — добавил экономист.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет, в июне и июле текущего года. Заявление на пособие можно оформить в электронном виде.